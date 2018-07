"Püsige tugevad!" Jalgpallitähed innustavad koopas lõksus olevaid Tai vutipoisse

Tailastest on omavahel rääkinud ka Inglismaa jalgpallikoondislased. "Olen sellest mõne tiimikaaslasega rääkinud. See on väga kurb, et nad sellises olukorras on ning loodame, et nad pääsevad tervelt välja," sõnas inglaste keskkaitsja John Stones.

MM-il homme õhtul veerandfinaalis mängiva Horvaatia vutiliidu sõnul võib sportlik võitlusvaim poisse sellises olukorras aidata.

"Imetleme vaprust ja tugevust, mida need noored poisid ja nende treener on selliste hirmutavate asjaolude sees välja näidanud," seisis alaliidu kodulehel olnud avalduses. "Need on olukorrad, mis on suuremad kui sport, kuid nende sportlik võitlusvaim aitab neil olukorraga toime tulla."