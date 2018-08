Pühendunud töö tulemus = EM tiitel cheerleading'us

Keit Arleen Kalle: Võistlema minnes olid ootused väga minimaalsed, sest polnud enne nii suurel võistlusel käinud ja tiimi tase oli meile teadmata. Ootasime, et saaksime näidata, et ka Eestis on tiim, kes on valmis veelgi arenema. Südames tegelikult lootsin, et jõuame esikümne sisse ja jõudsime ka.

Millised on isiklikud eredamad muljed kogu ettevõtmisest?

Allar Viinamäe: Võistluspäevast on meelde jäänud võistluste ajal suu kuivem kui kõrb - pinge oli siiski suur. Poole võistlusetteaste peal enam neelata ei suutnud, aga tahtejõud ja adrenaliin viisid edasi.

Marin Saagpakk: Kõige unustamatum hetk oli see, kui meie auks hakkas kõlama Eesti hümn. Sellel hetkel jõudis kohale, et päriselt ei ole tegu mingi eksitusega.

Pearu Jakob Ojamäe: Tohutult siiras võiduemotsioon kogu tiimi poolt - ma ei ole korraga niipalju õnnepisaraid veel näinud.

Loe veel

Keit Arleen Kalle: Kui öeldi kolm tiimi, kes peavad platsile tulema, et teada saada, mis koha nad saavutanud on, siis oli segadus väga suur: ei uskunud, et meie nimi öeldi, ei saanud aru, mida tegema peab jne. Läksime platsile ja vaatasime, et tiimid meie kõrval võtavad ringi, tegime sama ja jäime ootama. Hetkel, kui saime aru, et me pole kolmas koht ... ega teine koht, jäi ju üle ainult üks võimalus!!!!

Pikemat intervjuud osalistega loe edasi ajakirjast Sport.