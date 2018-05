Pühapäeval otsepilt | Tartu Maastikumaratoni üritustele on tänavugi oodata ligi 10 000 liikumissõpra

Sel reedel startiva 36. Tartu Maastikumaratoni kolmele osaüritusele – Heateo jooks, lasteüritused ja põhidistantsid – on ka sel aastal tulemas tuhandeid jooksjaid ja kepikõndijaid. Delfi vahendab pühapäevasest maratoni põhipäevast vahemikus 9.55-16.30 otsepilti.

Ülekanne ise on seda erilisem ja omapärasem, sest antud ülekandel saab vaataja ise olla "režissöör" ja valida, mis kaamerapilti ta vaatab. Põhimõte seisneb selles, et raja eri punktides on kaamerad ja inimene saab videoakna pealt ise valida, millisest punktist pilti ta vaatab. Igas punktis on üks kaamera ning lisaks kaamerapildile kuvatakse sinna alla ka tulemused, st inimene tuleb üle vaheajapunkti joone ja siis näidatakse, kellega tegu.

Maastikumaratoni (endise nimega Tartu Jooksumaraton) programm alustab reedel, 11. mail Tähtvere Spordipargis 4,5 km pikkuse Heateo jooksuga. Möödunud aastal toetati Heateo jooksuga harvaesineva Micheli aplaasia diagnoosiga Mihhaili, kellele koguti 2420 osaleja abiga kokku 16 387 eurot. Sel aastal kogub Klubi Tartu Maraton koostöös TÜ Kliinikumi Lastefondiga raha miljööteraapilisele Pepleri ravikodule, kus saavad abi psüühikahäiretega lapsed.

Laupäeval, 12. mail toimuvad samuti Tähtvere Spordipargis Tartu Maastikumaratoni lasteüritused, millest mullu võttis osa rekordilised 4042 last. Valikus on distantsid 400 meetrist kahe kilomeetrini. Osavõtt on kõigile lastele tasuta. Kõik lõpetajad saavad finišis lasteürituste medali, diplomi ja väikese auhinnakoti.