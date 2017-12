Pühapäeval Delfi TV-s | Tallinnas selgitatakse välja Eesti parim snuukrimängija

Tallinnas snuukriklubis Club147 selgitatakse eeloleval nädalavahetusel välja Eesti parim snuukrimängija. Kahepäevasel aasta tähtsaimal turniiril mängitakse laupäeval alagruppide mängud ja pühapäeval mängitakse veerandfinaalid, poolfinaalid ja finaal. Eesti meister selgub pühapäeval kell 18.00 algavas finaalkohtumises, millest teeb ülekande ka Delfi TV.

Võistlustulle asuvad 21 mängijat üle kogu vabariigi. Tiitlit asub kaitsma 21-aastane Andres Petrov. Valitseval Eesti meistril on seljataga vägagi edukas snuukriaasta - Euroopa amatööride meistrivõistlustel saavutas Petrov U21 vanuseklassis 3. koha ja absoluutarvestuses koguni 2. koha.

Lisaks Petrovile on võistlustules kogu Eesti snuukrimängijate paremik. Eesti Snuukri Föderatsiooni tegevjuhi hinnangul on tulemas väga põnev ja tasavägine finaalturniir kus poodiumi kohti on keeruline ennustada. Eesti snuukrispordi tase on viimase paari hooaja jooksul teinud märgatava arengu, ning on täiesti reaalne, et eeloleval turniiril võib näha ka "century break´i". Turniirivõitja – 2017. aasta Eesti meister sõidab juba paari kuu pärast Bulgaarias toimuvale Euroopa amatööride meistrivõistlustele esindama Eestit.