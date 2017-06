PÜHAPÄEVAL DELFI TV-s: Põlva kesklinnas avatakse EVIKO rullsuusasari

Pühapäeval 4. juunil toimub Põlva kesklinnas rullsuusasarja EVIKO Suusarull 2017. aasta avaetapp. Delfi TV teeb võistlusest vahemikus 10:00-14:30 otseülekande.

Tegemist on klassikalises tehnikas sõidetava mäkketõusu sprindivõistlusega, mille parimatel on võimalus sõita Eestit esindama Horvaatias toimuvale MK etapile. Lisaks väga tugevatele eestlastele on osalemas ka sportlased Lätist, Venemaalt ja Valgevenest. Osalema on oodatud kõik - nii tippsportlased, noorsportlased kui ka harrastajad.

EVIKO Suusarulli sari loodi 2015. aastal rullsuusatamise propageerimiseks ning suusatamist harrastavate spordisõprade suviste treeningute mitmekesistamiseks.

Sellel hooajal koosneb sari viiest etapist. Peale Põlva etappi saab rullsuusatajaid EVIKO Suusarulli sarjas kihutamas näha veel Tallinnas, Jõulumäel, Holstre-Pollis ja Tartus.

Täpsemalt saab EVIKO Suusarulli võistlussarja kohta lugeda EVIKO Suusarulli FB lehelt, Tartu Suusaklubi ja Eesti Suusaliidu lehelt.