Pühapäeval Delfi TV-s | Euroopa parimad noored sulgpallurid võistlevad Tartus

8-10. detsembrini toimub A Le Coq Sport spordimajas Tartus sulgpalli Juunioride Euroopa Karikaetapp, kus osaleb 203 noort sportlast 25 riigist. Delfi TV vahendab pühapäevast finaalpäeva vahemikus 10:00-13:00 otsepildis.

Triiton Sulgpalliklubi korraldatav võistlus toob Eestisse mitmed noorte absoluutsed tipud, kes võitnud medaleid ka juunioride tiitlivõistlustel.

Eestlastel on heaks tulemuseks parimad võimalused kodusaalis mängivatel Karl Kertil, Marcus Lõol ja Hans Kristjan Pilvel. Kert ja Lõo, kes sel sügisel jõudnud kolmel Juunioride Euroopa karikaetapil poodiumile, said paarismängus neljanda asetuse.

Parima asetusega on meeste paarismängus Christopher Grimley ja Matthew Grimley Šotimaalt, kes võitsid Eesti turniiri paarismängus ka eelmisel aastal ja said üksikmängus toona kaksikvõidu. Hans Kristjan Pilve loodab parimat tulemust üksikmängus, kus ta paar nädalat tagasi noorte U17 vanuseklassi EM-l sai 9. koha. Meeste üksikmängus on suurfavoriitideks Christo Popov ja Arnaud Merkle Prantsusmaalt. Neidude seas on Eesti suurimad lootused seotud Mari Ann Karjusega, kes sai aga loosiga avaringis vastaseks esimese paigutusega Huang Yin Hsuani Hiina Taipeist.

Kodune võistlus eakaaslastest Euroopa tippudega on Eesti nooretele eriti väärtuslik ka seetõttu, et mitmete seekordsete külaliste vastu võisteldakse taas juba järgmise aasta septembris Eestis toimuvatel Juunioride Euroopa Meistrivõistlustel.

A Le Coq Spordimajas mängitakse reedel eelringid, laupäeval veerandfinaalid ja poolfinaalid ning pühapäeval algusega kell 10.00 finaalid. Pealtvaatajatele on võistlus tasuta. Võistluse külastajad saavad osaleda loosimises, kus võimalik võita sulgpallivarustust ja peauhinnana Raul Musta RIO OM reket. Kõigi võistluspäevade lõpus on publikul võimalus võita täpsuslööke tehes 3000 EUR.