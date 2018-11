Pühajärve kiirmaleturniiril osaleb seitse suurmeistrit, kohal ka naabrite kõrged poliitikud

Turniiril nimekaimad osalejad on eksmaailmameister Aleksandr Halifman, rahvusvahelised suurmeistrid Jaan Ehlvest, Rafael Vaganjan, Artur Jussupov, Margeir Petursson, Artur Kogan, Nikita Meškovs ja Ottomar Ladva. Eestit esindavad rahvusvahelised meistrid Olav Sepp, Kalle Kiik ja Tarvo Seeman ning Triin Narva.

Turniiri muudab eriliseks see, et malemaailma suurnimedega on võimalus ennast võrrelda malefanaatikutel. Näiteks on varasemalt Raul Rebasel õnnestunud võita Viktor Kortšnoid ja armastatud kirjanikul Ülo Tuulikul mängida üle Kaido Külaots.

Tänavuse turniiri nimekirjast leiab Läti rahandusministri Dana Reizniece-Ozola, Soome parlamendisaadiku Arto Satoneni, diplomaadi Mart Tarmaku, kirjaniku Ülo Tuulik, Igor Rõtovi Äripäevast, professori Erik Terki, Priit Leito, Kaupo Kruusiaugu ja paljud teised.