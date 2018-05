Postiakrobaat Lisann Lumet vallutab maailma

Lisann alustas treeninguid spordiklubi algajate tunnist. „Arenesin üsna ruttu edasi, kuna mul olid teatud eeldused. Postiakrobaatikaga alustamine oli põnev ja tekitas kohati valu, kuna esialgu tulevad kerged sinikad. Hiljem nahk harjub. Suurt rolli mängib adrenaliin, mis aitab üle saada ebamugavustest ja toob palju rõõmu, kui oled uue elemendi ära õppinud,” ütleb neiu.

Esimese võistluseni jõudis Lisann 2016. aastal. Postiakrobaatika võistlused jagunevad sportlikeks ja artistlikeks (pole art). Sportlike võistluste puhul on paigas konkreetsed elemendid, trikkide raskusastmed ja see, milliseid punkte nende eest antakse. Reglementeeritud on ka kava pikkus ja võistleja kostüüm. Kohustuslik on kanda lühikesi pükse, mis katavad tagumiku vähemalt ¾ ulatuses, ja maksimaalne pükste liikumise ala on 10%. Kui püksid on liiga väikesed või tõmbavad liikumise käigus koomale, saab võistleja miinuspunkte.

Artistliku võistluse puhul valib osaleja ise, millise kava ta esitab, ja rõhk ei ole niivõrd tehnikal kui karakteril ja lool, mida esineja väljendab.

Lisann võistleb mõlemas kategoorias, aga eelistab pigem vabadust. „Sportlikul võistlusel on hea, et sa tead täpselt, mida pead tegema. Artistlikul võistlusel on kava mu enda valik ja saan rohkem tantsule keskenduda. Praegu naudin seda.”

Kavad valmistab Lisann ise ette – koreograafia, muusika ja kostüümi idee on neiu fantaasia viljad. „Olen õppinud, et minule meelepärasel viisil tuleb asi välja vaid siis, kui seda ise teen. Realiseerin oma ettekujutused nii, nagu soovin.”

