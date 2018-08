Põlvas toimub tõukerataste Euroopa karikasarja etapp, registreerimine on avatud

Võistlused algavad 10. augustil kriteeriumi- ja teatesõitudega Põlva linnas, millele 11. augustil järgneb linnamaraton. Sportlik nädalavahetus lõpetatakse 12. augustil Ahja jõe maalilistel kallastel, kus sõidetakse populaarne Salamaa Tõukerattakross. Salamaa võistlus on jõukohane kõigile huvilistele ning sportlikku pühapäeva võib matkasõidule nautima tulla kogu perega.

„Olen kindel, et tipptasemel võistluse võõrustamine ning kõigile avatud võistlusdistantsid pakuvad uusi elamusi paljudele sportlikele ja aktiivsetele inimestele. Ühtlasi aitab see oluliselt kaasa ala populaarsuse kasvule ja selle arengule Eestis,“ ütles võistluse direktor Aigar Nuuma. „Lisaks on ka meie oma sportlaste tase iga aastaga üha tõusnud ning 2016. aasta koduvõistluse heade tulemuste taustal loodan, et kõrgeid kohti jagub eestlastele ka sel korral.”

Sel hooajal kolmest etapist koosneva EuroCupi näol on tegemist Euroopa tugevaima võistlussarjaga tõukerattureile. Esimesed kaks etappi toimusid maikuus Tšehhis ja juulis Hollandis.

Võistluse koduleht ja registreerimine: http://www.toukerattaliit.ee/event/eurocup-estonia-2018/