Pokkerimiljonär Patrik Antonius tuleb Eestisse võistlema

Maailma üks nimekamaid pokkerimängijaid Patrik Antonius kinnitas, et osaleb 12. veebruaril Tallinnas algaval suurejoonelisel pokkerifestivalil OlyBet Kings of Tallinn.

Soomest pärit ent juba mõnda aega perega Monacos elav pokkerikuulsus käis viimati Eestis võistlemas 15 aastat tagasi, kui teda veel pokkeriringkondades ei tuntud.

Patrik Antonius ütles, et ootab väga Tallinnas võistlemist, eriti kuna ta viimasel ajal pere kõrvalt enam liiga palju mööda maailma pokkerifestivale ei käi. “Olen Eestis toimuva Kings of Tallinn festivali eelmiste aastate kohta kuulnud väga palju head ning kindlasti vaatan üle ka sealsed ööpäevaringsed rahamängud,” märkis Antonius.

37-aastane Antonius on üle maailma eelkõige tuntud kui kõrgetel panustel pokkeri rahamängude mängija, ent ka turniiripokkeris on ta auhinnarahadena teeninud üle 6 miljoni euro. Antoniuse nimel on kõigi aegade suurima netipokkeri rahamängude panga võit aastast 2009, kui ta teenis ühe “käega” rootslase Viktor Blomi vastu enam kui 1,3 miljonit dollarit.

12.-18. veebruaril Tallinnas Hilton Tallinn Park hotellis ja Olympic Park Casinos peetava OlyBet Kings of Tallinn festivali kavas on ööpäevaringsed rahamängud ning nädala jooksul enam kui 40 eri formaadis ja erineva osalustasuga turniiri, millest olulisemad 1100-eurone põhiturniir ning 3000-eurose piletiga highroller turniir.

Eelmise aasta festivalil osales ligi 900 võistlejat 26 eri riigist. Festivali auhinnafond ulatus kokku üle 700 000 euro. Tänavusele OlyBet Kings of Tallinn pokkerifestivalile oodatakse taas rekordilist osalust.