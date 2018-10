Pesapallitšempioniks krooniti Boston Red Sox

Finaalseerias oli Red Sox mängudega 4:1 üle Los Angeles Dodgersist. World Seriesi MVP-ks valiti võitjate äss Steve Pearce.

Red Sox tõusis ajaloo üheksanda meistritiitliga kõigi aegade arvestuses kolmandat kohta jagama - New York Yankees on 27 tiitliga teistel pikalt eest ära, järgnevad 11 tiitliga St. Louis Cardinals ning üheksa peal on Red Sox ja Oakland Athletics.