Peeter Olesk võitis laskmise EM-il olümpiakiirlaskmises hõbemedali

Peeter Olesk võitis Bakuus toimuval laskmise EM-il olümpiakiirlaskmises hõbemedali.

Ta pääses viienda tulemusega finaali, ent seal lasi suurepäraselt. Viimasesse duelli jõudis Olesk koos venelase Nikita Suhhanoviga võrdse tulemusega - 27 tabamust.

Ent viimases seerias tabas Suhhanov kõik viis märki, Olesk kolm. Seega tasuks hõbemedal.

"Enne finaali algust ütlesin Peetrile, et medal on käes, olin temas kindel," sõnas Oleski treener Ranno Krusta. "Ta lasi finaalis väga stabiilselt, vaid ühes seerias tuli ainult kaks tabamust, teistes rohkkem. Ehk siis tegi oma ära. Kahju, et vene poiss täna nii kõva oli, aga eks finaal ongi loterii. Peetril on kaks võistlust veel ees, loodame, et sealtki tuleb midagi."