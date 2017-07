Peeter Olesk tegi Eesti laskmise ajalugu: veel üks medal!

Bakuus toimuvatel laskmise Euroopa meistrivõistlustel oli täna kavas täiskaliibrilise püstoli harjutus. Väga pingelises ja tasavägises võistluses võitis Peeter Olesk 580 silmaga pronksmedali.

Esikoha sai selle harjutuse 2014. aasta maailmameister Yusuf Dikec Türgist 587 silmaga, hõbemedali võitis Rio olümpiavõitja Christian Reitz Saksamaalt 582 silmaga.

Eilne medal on Peeter Oleskile teiseks medaliks olümpiakiirlaskmise harjutuse hõbemedali kõrval. Kokku on Eesti laskurid käesolevatelt Euroopa meistrivõistlustelt võitnud kolm medalit - lisaks Peeter Oleski medalitele ka naiskondlik pronks 300 m harjutuses 60 lasku lamades. Tegu on ajaloolise saavutusega, sest kunagi varem pole Eesti laskurid Euroopa meistrivõistlustelt täiskasvanute arvestuses kolme medalit võitnud.