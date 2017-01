Postimehe sporditoimetuse pikaaegne juht Peep Pahv lahkub oma seniselt ametipostilt. Postimehe grupi sporditoimetus pannakse kokku Eesti Meedia sporditoimetusega, mida juhib Marko Kaljuveer.

"Koondasin Postimehe grupi sporditoimetuse juhataja töökoha. Postimehe sporditoimetuse töötajad lähevad Eesti Meedia spordiosakonna alla Marko Kaljuveeri alluvusse," selgitas Postimehe peatoimetaja Lauri Hussar.

Nii Hussari kui Pahvi enda sõnul oli kokkulepe ühine ning Postimehe sporditoimetust viimased kümme ja pool aastat juhtinud Pahv ettevõttes ei jätka.

Pahvi jaoks tuli sündmuste käik ootamatult ning pikemaid tulevikuplaane ta pidanud ei ole. "Eks mul ole korvpallipoisid, kellega ma edasi tegelen. Samas on Postimehes kümme ja pool aastat tööd rabatud - millalgi tuleks puhata ka."

Keila Korvpallikoolis treenerina töötava Pahvi sõnul ei välista ta sugugi ajakirjandusse naasmist. "Eks see ole selge, et treeneritööst ära ei ela. Ajakirjandust on ikka tehtud ka ja seda kõike nüüd prügikasti visata oleks ka narr."

"Postimehe sporditoimetus koosneb suurepärastest inimestest ja ajakirjanikest. Soovin neid tehtud töö ja koos veedetud aastate eest tänada," lisas Pahv.