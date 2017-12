Pärnumaa aasta naissportlaseks valiti discgolfar

Pärnumaal võeti lõppev spordiaasta kokku parimate valimisega. Esmakordselt ajaloos sai maakonna parima sportlase tunnustuse osaliseks discgolfar – Pärnumaa aasta naissportlane 2017 on Kristin Tattar.

Lõppeval hooajal suurepäraseid tulemusi näidanud Tattari jaoks on säärane tunnustus väga ootamatu üllatus. „Pärnumaa parima naissportlase tiitel on minu jaoks sama üllatav kui kogu möödunud hooaeg. See on ootamatu, kuid väga rõõmsaks tegev tunnustus,“ kirjeldas Tattar oma esimesi emotsioone. Ta lisas, et eriti head meelt valmistab seejuures asjaolu, et discgolfi võetakse kui võrdväärset spordiala. „Loodetavasti jõuame tasapisi oma alaga aina rohkem suuremasse pilti!“

Discgolfiklubi Hole-In-One esindava Kristin Tattari jaoks oli tegemist väga eduka hooajaga. Ta tuli tänavu esmakordselt peetud Euro Pro Tour sarja üldvõitjaks, saavutas Tšehhis peetud World Touri osavõistlusel 4. koha ning USA lahtistel meistrivõistlustel ülitugeva 7. koha ning võitis nii Eesti meistritiitli kui ka Innova Baltic Tour sarja. Lisaks leidis Kristin esimese Eesti discgolfarina äramainimist rahvusvahelises Ultiworld rankingutabelis, kus ta septembri lõpus lausa 7. kohale paigutus.

„Hooaega saan meenutada ainult heade sõnadega. Aasta alguses ei oleks osanud ma selliseid kordaminekuid ette ennustada. Hooaja edenedes tulemused aina paranesid ja see lisas ka suurel määral enesekindlust, et sügisel USA lahtistel hea esinemisega ilus punkt tervele aastale panna,“ kirjeldas kettaäss. „Tahaksin tänada kõiki, kes mind sel teel on aidanud, sest ilma heade abilisteta poleks ma kindlasti nii kaugele jõudnud.“

Ka Eesti Discgolfi Liidu presidendile Rein Rotmeistrile valmistab selline tunnustus suurt rõõmu. „Kristini hooaeg oli muljetavaldav ning on tõeliselt hea meel, et neid tulemusi ka väljaspool discgolfi ringkonda osatakse väärikalt hinnata,“ lausus ta. „Varem ei ole ükski discgolfar maakonna parimaks tunnistatud, seetõttu on see noorele alale suureks tunnustuseks!“