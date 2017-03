Sel laupäeval algusega kell 11 toimub Pärnu spordihallis käesoleva talvise hooaja viies ja viimane kiikingu karikasarja etapp. Õhus on palju põnevust, sest lisaks võimalikule naiste absoluutsele maailmarekordile on ka klubidevahelise karikaarvestuse seis enne viimast etappi tasavägisem kui kunagi varem.

Sel sisehooajal on oma suurepärast sportlikku vormi näidanud veel viimaseid päevi 14-aastane Tallinna neiu, spordiklubi Kiva-Kiiking esindav Helga Ehrenbusch, kes eelmisel etapil suutis üle võlli kiikuda kiigega, millel oli aiste pikkust 5,80 m. See on lisaks oma vanuseklassi rekordile ka uus naiste absoluutne siserekord. Eelmine rekord oli vaid sentimeeter vähem ning seda hoidis viimased kolm aastat enda käes spordiklubi Vabariigi Võllimees esindaja Mirjam Pedaja.

Kiikingus arvestatakse rekordeid sise- ja välitingimustes eraldi. Naiste absoluutselt parima tulemuse ‒ 5,94 m ‒ on püstitanud Kätlin Kink välitingimustes aastal 2006. Artikli autor ja paljud kiikinguhuvilised usuvad, et see number absoluutselt parima tulemusena langeb kui mitte sel laupäeval, siis sellel aastal kindlasti. Üks kanditaat uue rekordi oma nimele võtmiseks on Helga Ehrenbusch, kellel jäi eelmisel võistlusel tulemust 5,80 m kiikudes sisse küllaltki paljulubav varu. Kas ta soovib seekord rünnata ka absoluutset rekordit, seda saab näha laupäeval Pärnus. Kuid Kätlin Kingi rekordi oma nimele kirjutamiseks on ka teine reaalne kanditaat.

Pärast seda, kui hilisem sõudmise olümpiapronks Kaspar Taimsoo oma sportlikku talenti ka kiikingus näitas, ei andnud autorile rahu mõte, milleks võiks võimeline olla Eesti naiste kauaaegne esisõudja Kaisa Pajusalu. Eelmisel suvel tudengite suvemängudel käis ta kiikingut proovimas ning kuu aega tagasi tegi ka oma debüütvõistluse, mille ta naiste arvestuses tulemusega 5,60 m võitis. Andku Kaisa mulle selline hinnang andeks, aga kiigel käinud naistest ja neidudest oli ta selgelt füüsiliselt kõige võimsam, kuid veel veenvamalt oli tema kiikumistehnika kõige konarlikum. Kuid kui Kaisa endale tehnika paremini selgeks saab, võiks ka üle 6 m aistega üle võlli kiikumine talle jõukohane olla. Aeg näitab.

Lisaks kiikuvatele naistele ja neidudele võistlevad kiikingus loomulikult ka mehed – seda vanuses kolmeteist kuni kuuskümmend neli. Absoluutseid rekordeid mehed Pärnu spordihallis teha ei saa, kuna meeste võimed on suuremad spordihalli lae kõrgusest ja kiik läheb lihtsalt vastu lae all olevat tulekustutussüsteemi. Kolm aastat tagasi kiikus Eesti Kiikingi Liidu juhataja ja spordiklubi Vabariigi Võllimees liige Ants Tamme sisetingimustes üle võlli küll kiigega, millel aiste pikkuseks 6,98 meetrit, kuid pärast kiigelaua kohtumist lae all oleva toruga otsustati ohutuse kaalutlustel, et kuni seda tulekustutussüsteemi ümber ei ehitata, siis nii pikkade aistega kiikumist rohkem ei proovita. Selline takistus sundis võistlusmäärustikku lisama erandit kirjeldava punkti, et taristulise piirangu korral selgitatakse maksimaalsel ohutul aisapikkustel võitja välja läbi selle, kes suudab rohkem ringe järjest üle võlli teha. Selles arvestuses on parimaks tulemuseks Raimo Merekivi (Kiva-Kiiking) kahe aasta tagune tulemus 12 ringi. Meeste selle hooaja valitseja Aigar Hansen (Lenger) on igal võistlusel küll aisapikkusega 6,93 m (saali maksimum) ringe tegema läinud, kuid tema suurimaks ringide arvuks on seni jäänud 11.

Erakordselt põnev on seis ka klubide arvestuses. Viljandi kiikinguklubi Lenger juhib peamiselt Tallinna kiikujaid koondava spordiklubi Kiva-Kiiking ees vaid kuue punktiga. Esimese kahe etapi järel liidrikohta hoidnud Lenger jäi sellest ilma kolmandal etapil, kuid suutis neljanda etapiga ennast uuesti väikese eduga esimeseks tõsta. Juba mitmendat võistlust järjest on eelregistreerimise järgi uuenenud ka talvise võistluse osalejate rekord, mis on seekord 37. Väikseim võistlejate arv, 4, jääb aastate taha. Suur osalejate arv näitab ka klubide motivatsiooni karikat enda kätte saada. Põnevaimad hetked ja suurimad aisapikkused naiste võistluses peaksid toimuma umbes kella 13.30 ja 15.00 vahel, meestel orienteeruvalt 15.00 ja 16.30 vahel. Tulge julgelt kaasa elama!

Kiiking on üle-eelmisel kümnendil Eestis välja mõeldud spordiala, mis seisneb võimalikult pikkade aisadega kiigega üle võlli kiikumises. Kiikingus kasutatakse spetsiaalseid reguleeritavate aisadega ning turvavarustusega kiikesid. Edukaks kiikumiseks on vaja jõudu, vastupidavust ja head koordinatsiooni, algajate puhul ka julgust.