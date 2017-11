Pariisis tehti Eesti jiu jitsu ajalugu

Möödunud nädalavahetusel toimusid Pariisis International Brasilian Jiu-Jitsu Föderatsiooni korraldatud avatud võistlused, kust eestlane Martin Aedma noppis kaks kuldmedalit.

Aedma saavutas mustade vööde kategoorias mõlemal võistlusel, nii kimonoga kui ka ilma, kuldmedali. Aedma on nüüd esimene eestlane, kes on jõudnud mustade vööde tasemes nii kõrgetasemelisel üritusel täiskasvanute sarjas medalile.

Sportlane ise oli asjade käiguga väga rahul. „Maadlesin rahulikult ja kindlalt, ning tundsin ennast paremini kui varem. Olen kõvasti treeninud ja on näha, et olen teinud suure hüppe edasi,” rääkis Aedma ja lisas, et ootab juba Euroopa meistrivõistlusi. Nimelt on tal nüüd olemas vajalikud punktid, et EMist osa võtta.

Lisaks Aedmale oli eestlastest võistlustules lillade vööde kategoorias Tõll Simson, kes saavutas ilma kimonota võistlusel hõbemedali. Simson on küll alaga tegelenud neli aastat ja antud kategoorias alles viis kuud, mistõttu võib ka Simsoni esinemise igati õnnestunuks lugeda.

Aedma on Eesti esimene brasiilia jiu-jitsu musta vöö omanik. Aedma elab hetkel Soomes Jyväskyläs, kus tal on oma klubi FX Jiu-Jitsu. Samas klubis tegutseb abitreenerina ka Tõll Simson.