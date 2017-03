2024. aasta suveolümpia kandidaatlinnad Pariis ja Los Angeles tõmbavad Rahvusvahelise Olümpiakomitee plaanile vee peale - ROK tahtis kahe suurepärase kandidatuuri puhul anda 2028. aasta olümpia sellele linnale, kes 2024. aasta konkursil alla jääb.

Nii Pariis kui Los Angeles on kinnitanud, et on huvitatud vaid seitsme aasta pärast toimuvatest mängudest. "2024 on meie jaoks nüüd või mitte kunagi," sõnas Pariisi kandidatuuri üks juhtidest, endine aerutaja Tony Estanguet. "Usume, et me oleme tugevamad kandidaadid, kuid ainult 2024. aastaks."

Sama avaldusega on välja tulnud ka Los Angelese projekti juhid. "Me võistleme 2024. aasta olümpia nimel. Punkt. Me pole kunagi midagi muud kaalunud," sõnas linnapea Eric Garcetti.

ROKi president Thomas Bach ütles eelmisel nädalal, et olümpialinnadeks tahetakse taas teha mõlemat kandidaati. "Meil on kaks suurepärast kandidaati kahest suurest olümpiariigist. See on olukord, milles tahaksimegi olla. Nüüd on meie töögrupi ülesanne see situatsioon võimalikult hästi ära kasutada. Me ei tohiks seda käest lasta," sõnas Bach.

2024. aasta olümpialinn otsustatakse tänavu septembris. Hetkel peetakse kergeks favoriidiks Pariisi.