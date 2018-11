Parem uni tähendab paremat elu

Inimeste unevajadus on individuaalne, kuid täiskasvanud inimene vajab keskmiselt 7–9 tundi und. Kui me piisavalt und ei saa, siis tekib unepuudus ja pikaajaline unepuudus väljendub üsna üheselt: inimene on hajevil, tema tähelepanu on häiritud, asjad kipuvad ununema, tuju on halb ja stressitase on kõrgem. Kuna unepuuduse tagajärjel halvenevad tähelepanu ja keskendumisvõime, siis on ka tõhusalt õppida raskem. Kui inimene ei maga piisavalt, siis ei suuda ta meeles pidada, mida ta on eelneva päeva jooksul kogenud ja õppinud.

Unepuuduse füüsilised tagajärjed

Unepuudus on muu hulgas mitme haiguse riskitegur. Näiteks võib see soodustada südamehaigusi, kõrget vererõhku, diabeeti, insuldiriski ja kehakaalu kasvu. Ebapiisav uni mõjutab otseselt meie välimust, sest juba peale ühte magamata ööd on nahk kahvatu ja silmad pundunud. Krooniline unekaotus viib aga nahalt sära ja teeb silmaalused tumedaks. Kui me ei saa piisavalt magada, siis vabastab keha aina rohkem kortisooli (stressihormooni), mis võib murda naha kollageenivalke. Kollageen aga hoiab naha sileda ja elastsena ning on kena väljanägemise juures väga oluline.

Une ajal toodab organism kasvuhormooni, mille mõjul moodustub lihaskude ja algab luude pikenemine. Noortel aitab kasvuhormoon kasvada ja vanematel inimestel kasvatada lihasmassi, paksendada nahka ja tugevdada luid. Kuna kasvuhormoon tagab inimese kehalise arengu ja rakkude uuenemise, siis mängib see olulist rolli näiteks vigastustest paranemisel.

Keha peab väsitama