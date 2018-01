Pane end proovile! Jääkülm Admiraliteedi baassein ootab MM-ile osalema või lihtsalt elamust saama

Jaanuarikuu lõpuni on võimalik registreeruda märtsis Tallinnas toimuvale taliujumise MM-ile – seda nii taliujujatel kui ka tavainimestel.

Maailma parimate selgitamiseks on end kirja pannud 1200 osalejat 32 riigist.

"Huvi MM-i vastu on olnud ootuspäraselt elav, kuid loodetavasti annavad lähipäevil veel mõned riigid oma osalussoovist teada," sõnas MM-i projektijuht Raido Jaan Rei. "Näiteks on tulemas väga põnev delegatsioon Hiinast, kus lisaks ujujatele on Eestisse reisimas ka kümmekond omavalitsuse- ja spordiametnikku."

Taanlased aga töötavad selle nimel, et tuua Tallinna 100 taliujujat. "Nii tähistavad nemadki Eesti Vabariik 100 sünnipäeva. Vähemalt 80 on juba registreerunud, loodame, et taanlaste enda võetud eesmärk kenasti täitub," lisas Rei.

MM-i rajal saavad end proovile panna ka kõik ettevõtted ja sõpruskonnad. Nimelt toimub laupäeval, 10. märtsil heategevuslik teateujumine, millega toetatakse Haapsalu Neuroloogilisele Rehabilitatsioonikeskusele innovaatilise taastusraviseadme MYRO ostmist.

Tiimis peab olema neli liiget, kellest üks naine. Iga osaleja läbib 25 meetrit, arvestus toimub nelja osavõtja koguvanuse alusel – ehk esimene vanuseklass on kuni 150 aastat, edasi 151 – 200 aastat ja nii edasi. Osalustasu on 110 eurot võistkonna kohta.

Oma tiimi on kokku pannud juba mitmed ettevõtted, teiste seas näiteks Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus. "Usun, et paljud meist on salamisi mõelnud end kuidagi proovile panna – taliujumine on kindlasti üks elevust pakkuv ettevõtmine, seda enam, et saame olla osaline MM-i programmis," sõnas EAS-i turismiarenduskeskuse juht Tarmo Mutso. "Minu isiklik kokkupuude taliujumisega on seni nullilähedane – olen küll pärast sauna jääauku hüpanud, kuid ujumiseks seda nimetada ei saa. Ometi loodan MM-i rajal tõelise elamuse saada."

Tiimitunde tekitamise, mõnusa muljete jagamise, MM-i rajal ujumise ja heateo kõrval ootab kõiki osalejaid medal, tunnistus, soe jook ja mõnus kuum saun. Registreeruda saab kuni 31. jaanuarini aadressil http://winterswimming.world/

Taliujumise MM toimub Tallinnas Admiraliteedi basseinis 6.-10. märtsini. Kavas on 13 distantsi, lühemad 25-meetri ujumised, pikimad 200 m distantsid.