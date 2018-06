Palgalõhe spordimaailmas: naised jäid esimest korda Forbesi edetabelist välja

Esimest korda kaheksa aasta jooksul ei pääsenud ajakirja Forbes saja enimteeniva sportlase edetabelisse ükski naine.

Alates 2010. aastast, mil Forbes edetabelit laiendas, on saja hulka mahtunud vähemalt üks naissportlane. Eelmisel aastal oli naistest kõrgeimal kohal tennisetäht Serena Williams, kes hoidis 51. positsiooni. Sponsorsummadest, mis ta peaaegu aasta tenniseväljakult eemal olles on teeninud, saja hulka pääsemiseks siiski ei piisanud.

Kuigi nii mõnelgi spordialal on naistele ja meestele hakatud maksma võrdseid auhinnarahasid, on sugudevahelised käärid sissetulekute võrdluses siiski äärmiselt suured. Parem on olukord tennises, eriti suur palgalõhe vaatab aga vastu jalgpallimaailmast.

Daily Mail on välja toonud uurimuse, mille kohaselt teenib Neymar ühe aastaga rohkem kui 1693 naismängijat Prantsusmaa, Saksamaa, Inglise, USA, Rootsi, Austraalia ja Mehhiko liigade peale kokku. Brasiillase sissetulek oli eelmisel aastal 37,5 miljonit eurot.

Forbes'i vanemtoimetaja Kurt Badenhausen rääkis CNN-ile, et kui edetabelit koostataks ainult sponsorrahade põhjal, mahuks Williams esikümnesse. "Väljaku kõrval on Serena endiselt võimas. Sponsorite silmis on ta populaarsem kui kunagi varem. Meie arvutuste kohaselt kasseeris ta nendelt partneritelt, kellega ta veel seotud on, nagu IBM, Nike ja Wilson kokku 18 miljonit dollarit," ütles ta.