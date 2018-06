Paide triatloni võitis Henry Räppo

“Mul on väga hea meel, et Eesti triatlonisuvi algas taas Paide triatloniga. Rekordilised 300 osalejat Paides ja mitmed teised triatlonisündmused näitavad, et tänu paljudele hea eeskuju saadikutele ja spordiklubidele on triatlon kogumas järjest enam populaarsust. Kõik spordi- ja triatlonisõbrad on oodatud järgmisel nädalavahetusel Otepääle erinevatele võistlustele osalema ja kaasa elama“, ütles peakorraldaja Ain-Alar Juhanson.