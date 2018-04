Pafiga sponsorlepingu sõlminud hokiklubi Säde: usaldusväärne toetaja selja taga annab kindlustunde!

Hokiusku on naisi raske saada. Eks selle alaga on nii, et mida varem alustada, seda suurem on ka võimalus, et sellel alal läbi lüüa. Hetkel Tartust on üks 15 aastane neiu, kes on Venemaa koondises ja tõeline talent, aga Eestis ei oleks tal hetkel midagi teha.

Mõni sõna ka selle kohta, kui hästi te oma sponsorit tunnete. Kas üldse olite varem Pafist kuulnud?

Pafi oleme ikka näinud vilksamas aga mina mängukontot ei oma ja seetõttu sain ka teada täpsemalt, millega Paf tegeleb, alles siis kui autasu kätte saime.

On teada, et Paf suunab kogu oma kasumi tagasi ühiskonda. Kas ja millises võtmes sarnaneb HK Säde selles osas Pafiga? Kas lööte kaasa ka mõnedes sotsiaalsetes projektides või plaanite seda? Näiteks käite kogu tiimiga koristamas koristustalgutel või olete hoopis mõne fondi püsitoetajad?

Kuna oleme alles nii värskelt kokku tulnud tiim, siis ei ole veel selliste asjadele saanud mõelda aga kindlasti tulevikus võtame sellelaadseid projekte ette.

Ja lõpetuseks: suurim mure - kuidas finantseerida võistkonna toimimist käesoleval aastal on saanud loodetavasti väikestviisi leevendust. Millised on selle hooaja sihid? Kas süda on kergem ja tulemused ning sihid seeläbi veelgi kõrgemad?

Selle hooaja sihiks on võita Eesti meistrivõistlused.Kui see aasta ei õnnestu, siis järgmisel aastal proovime uuesti. Muidugi on kindlam tunne, kui sponsor taga on. Järgmise hooaja sihiks on saada uusi huvilisi juurde ning võimaluse korral ka kuskile välismaa turniirile minna.

“Sponsor otsib võistkonda” kampaania kutsus üles erinevaid Eesti amatöörspordiga tegelevaid võistkondasid kandideerima sponsorlepingule. Võitjad selgusid rahvahääletuse tulemusena.