ÕUDNE! Karu tappis Alaska jooksuvõistlusel 16-aastase poisi

USA-s Alaskas Anchorage'is toimunud populaarsel mäkkejooksul Robert Spurr Memorial Hill Climb hukkus pühapäeval 16-aastane osaleja, kes langes mustkaru rünnaku ohvriks.

Noormees nimega Patrick Cooper helistas keset võistlust paaniliselt oma vennale, öeldes, et teda ajab karu taga. Vend omakorda helistas võistlusdirektorile Brad Precoskyle, kes teavitas juhtunust oma alluvaid, kes alustasid noormehe otsinguid.

Poisi elutu keha leiti paari tunni pärast umbes miili kaugusel jooksurajast. Kõrval oli ka surnukeha valvanud karu. Chugach State Parki pargivaht lasi umbes 113-kilost metslooma näkku, kuid viimasel õnnestus põgeneda.

Poisi surnukeha viidi kopteriga samal päeval minema. Karu otsingud jätkusid esmasäeval.

Usutakse, et karu tegutseski ründamise eesmärgil, mitte ei kaitsnud oma poegi. "See on väga ebaharilik. Nagu oleks keegi välguga pihta saanud," utreeris kohaliku jahiseltsi pressiesindaja Ken Marsh.

Esmaspäeval leiti ligi 300 miili Anchorage'ist kirdesse veel teinegi karu poolt tapetud inimene, kes oli kullakaevanduse poolt saadetud piirkonda pinnaseproove võtma.

Viimane surmaga lõppenud karu rünnak toimus Alaskas 2013. aastal, konkreetselt Anchorage'i piirkonnas aga 1995. aastal.

Robert Spurr Memorial Hill Climb kujutab endast kolmemiilist jooksu mäkke 1036 meetri kõrgusele.