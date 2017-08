Ott Kiivikas pani viis kuud pärast kulturismiliidu presidendiks saamist ameti maha

Veebruari alguses Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liidu presidendiks valitud Ott Kiivikas taandas end juba juuli alguses ametist. Koos Kiivikasega lõpetati 1. juulil juhatuse liikme volitused Indrek Otsusel ja Jüri Vilol.

"Proovisin ära ja sain aru, et sinna alla pandav aeg võtab minult rohkem energiat, kui ma algselt eeldasin," põhjendas Kiivikas Delfile ja Eesti Päevalehele. "Kuna minu kutsumus on jätkuvalt võistlussport ja treeneritöö ning ma olen ka ühiskondlikus rollis EOK-s, pidin mingi valiku tegema."

Kiivikas tunnistab, et alaliidus oli väikseid erimeelsusi, kuid pukilt taandumine - ühtlasi astus ametisse täiesti uus juhatus - toimus siiski rahumeelselt. "Eks erimeelsusi ole igas alaliidus. See ei tähenda, et mingit suurt intriigi või meeletut vatuseisu oleks olnud. Ma ei välista, et kandideerin kunagi uuesti ja lähen alaliitu tagasi," ütles ta.

"Taheti muudatusi - tehakse! Normaalne asjade käik. Kulturism ja fitness on viimase kümnekonna aasta jooksul nii jõudsalt arenenud, et neid alasid, mida juhtima peab, on juba niivõrd palju - klassikalisest kulturismist ranna- ja laste fitnessini välja."

Millal alaliit endale uue presidendi valib, Kiivikas ei tea. "Ma pole praegu viimaste arengutega kursis," lausus ta.