Ott Kiivikas enda hoolealuse positiivsest dopinguproovist: mul on siiralt kahju, et mu nimi on seotud selle looga

Ivoga, kelle avalik kiri ilmus tema FB seinale (kuna see oli läbi instagrammi tehtud, siis ma ei saanud seda jagada ja kopeerisin siia alla) sai sõlmitud samasugustel alustel kokkulepe. Ivo, kes oma loomult on kõva töörügaja ja pigem teeb trennis rohkem kui vähem ei kahelnud ma hetkegi ,et see tulemus ja vorm, mida Ivo EKV näitas oli saavutatud kõva tööga. Näitan ju ma ise ja ka õpilased samasuguseid ja veel paremaid tulemusi ilma keelatud aineid kasutamata, miks siis Ivo ei võiks seda teha? Kahjuks ostust Ivo EKV võetud dopingproov positiivseks ja see uudis tabas mind just siis kui olin alustamas nädalavahetusel võistlust Varssavis. Polnud just parim ajastus, kuid ma ei lasknud sellel uudisel oma päeva rikkuda ja võitsin kaks kulda ja absoluutkategoorias lisaks veel hõbeda.

Loe veel

Koju tulles helistasin Ivole ja küsisin selgitust (see järgneb ka all), kuid nö tagantjärgi enam tulekahju ei kustuta kui see kontrolli alt on juba väljunud. Kahjuks tegi Ivo ettevalmistuse käigus oma peaga ja kolmandate inimeste soovitusel otsuseid, mille üle minul kui treeneril puudus info ja kontroll ning ma ei saanud ka selle takistamiseks midagi ette võtta, et seda ära hoida. Ivo teab minu suhtumist puhtasse sporti ja igasuguste "imevahendite kasutamisse" ja tõenäoliselt oli see ka põhjus, miks seda purki, mis pahanduse põhjustas minule näitamiseks ja tarvitamise kooskõlastamiseks ei toodud....

Inimese ja treenerina võtan vastutuse seal, kus on minu pädevus ja minu tehtud otsused ning soovitused, kuid antud loos, kus on tehtud Ivo poolt iseteadlikud otsused ja kolmandate minule tundmatute inimeste soovitused ei saa ma ka vastutada nende tegude eest! Loodan ,et seda ka kõik osapooled mõistavad! Mul on siiralt kahju, et mu nimi on seotud selle looga, kuid nagu ma ka oma kirja esimeses pooles mainisin võiks olla õpetlik ja aidata vältida sarnaste juhtumiste tekkimist tulevikus. Tean kui suur võib olla kiusatus kasutada keelatud vahendeid, et sportliku tulemust parandada, kuid selle jaoks ongi olemas treenerid ja mentorid, kes aitavad jääda põhiväärtuste juurde ja kiustatusest üle saada.

Ivo suhtes ma ei pea viha, pigem olen temas pettunud, kuid oma vitsad ta sellest loost saab ja mina teda hukka ei mõista ja tänan teda avaliku vabanduse ja kirja eest! Loodan ,et nii Ivo kiri kui minupoolne selgitus on piisav, et lugeda see teema lõppenuks ja homme toodame juba positiivsemaid uudised!“