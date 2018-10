Ott Kiivikas bikiinifitnessi tähest Arida Murust: tema puusad pole sünnitamiseks kõige paremad, aga selle spordiala jaoks väga head!

Eesti kuulsaima kulturisti Ott Kiivikase sõnul on Muru keha juba loomulikult bikiinifitnessi jaoks ääretult sobiv.

"Tal on geneetiliselt antud jooned: suhteliselt peenike keskkoht, suhteliselt kitsad puusad - mis naisterahva kohta ei ole kõige parem laste sünnitamiseks, aga sporditegemiseks selle ala puhul väga head -, lisaks hea õlgade laius. Tekibki proportsioon: keskkoht on kitsas, ülevalt on lai," lausus Kiivikas.

Lisaks tõi ta välja piisava lihasmassi osakaalu. "Tihti arvatakse, et paned bikiinid selga ja lähed - tegelikult on läinud bikiinifitness aasta-aastalt üha jõulisemaks. Tal on vorm, lihasmass, kuju ideaalne. Pluss lavaline olek ja esinemine, mis tal on ka kindlasti väga head," rääkis Kiivikas Ringvaates.

"Vaadates, kui palju on meilgi bikiinifitnessis heal tasemel võistlejaid, aga kui vähesed tegelikult suudavad võita maailmameistrivõistlusi - seda ongi üks suutnud läbi ajaloo alal, mis on olnud seitse aastat kavas. See ei ole kindlasti väga lihtne asi, mida niipea järele teha."