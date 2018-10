Ott Kiivikas annab Eesti meistrivõistlustel lahkumisetenduse

Eesti tähistab sel aastal 100. sünnipäeva. Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liidul (EKFL) on samuti juubel: tänavu toimuvad 50. Eesti meistrivõistlused kulturismis ja fitnessis.

IFBB (International Federation of Bodybuilding and Fitness) esinumbriks tõusnud Kiivikas osaleb Eesti meistrivõistlustel 25. korda ja see on tal 20. kord kaitsta Eesti absoluutse meistri tiitlit.

„Ott tõepoolest lõpetab,“ ütleb EKFL-i president Ergo Metsla. “Tal on juba kevadest profiliiga kutse. Kui ta profiliigas osaleb, siis enam amatöörina võistelda ei saa. Kuna lähimal ajal ei ole Eestis ette näha profivõistluste toimumist, siis tõenäoliselt Otti võistlemas siin lähitulevikus ei näe.“

Eesti meistrivõistlustel saab vaadata meie parimate etteasteid ning kohtuda Eesti kulturismi ja fitnessi liikumise asutajate, legendaarsete spordiveteranide ja meie säravamate medalivõitjatega.

„Meeste puhul tasub kindlasti vaatama tulla nooremat seltskonda, kes Oti jälgedes käivad. Paljud neist on ka Oti enda treenitavad. Väga tugev on klassikalise kulturismi võistlejate tase. Samuti kasvab rannafitnessi populaarsus. Laval on Euroopa meistrid: bikiinifitnessi tõusev täht Arida Muru ning naiste fitnessis Endla Vaher. Esimest korda on suurel laval uus IFBB kategooria fitmodell, kus näeme sportlikke daame laval ka õhtukleitides. Väike missivõistluse nüanss on juures,“ lausub Metsla.