OTSEPILT: Lillekülas algas rahvusvaheline frisbeeturniir

Täna ja homme, 8.-9. aprillil toimub juba kahekümnendat korda rahvusvaheline turniir „Kick in de Kök“ Ultimate frisbees (võistkondlik mäng lendava taldrikuga). Võistlus leiab aset A. le Coqi kunstmuru sisehallis, Delfi TV vahendab toimuvat otsepildis.

Kohale on tulemas võistkondi kõigist Eesti naaberriikidest. Kõige suuremaarvuliselt on esindatud Läti, lisaks mitmeid võistkondi Soomest, Rootsist, Leedust, Venemaalt lisaks tiimid Saksamaalt ja Taanist, kokku 39 võistkonda ja üle 300 mängija. Eesti on seekord esindatud 7 tiimiga, 5 meeste alagrupis ja 2 naiste omas.

Kõrgetasemelisi mänge on võimalik jälgida mõlemal päeval Delfi vahendusel. Laupäeval algavad mängud 9:30 ja pühapäeval kell 8:30. Võimalusel võib tulla ka kohapeale omadele kaasa elama ja seda täiesti tasuta.

Tallinna Frisbeeklubi juhatuse liige ja üks turniiri korraldajatest Kristel Lints: “Otseülekanne annab meile võimaluse tuua mäng suurema vaatajaskonna silme ette. Loodame, et ülekannet jälgivad lisaks Eesti poolehoidjatele ka välisriikide fännid, kes oma riigi võistkondadele kaasa elavad. Peamine eesmärk on siiski spordiala tutvustamine ja loodetavasti ka harrastajate arvu suurendamine.“

Ultimate frisbee on lihtne võistkondlik mäng ja ei nõua palju – vaid seltskonda asjast huvitatuid ja ühte lendavat taldrikut. Kuna mängus puudub kohtunik on mängu üheks alustalaks Fair play (mängijad peavad ise omavahel selgeks tegema, kas vastasmängija eksis või mitte). Rohkem infot www.frisbee.ee ja kick.frisbee.ee