OTSEPILT | Kas Eesti saalihokikoondis suudab MM-il põnevas võtmemängus kaheksa parema sekka murda?

Kõik 20 mängijat on peatreeneri sõnul terved ja valmis mängima, meeskonna meeleolu tahtmist täis. “Ei tahaks favoriidikoormat meile võtta, sest edetabeli järgi on soosik ju Taani. Aga arvan, et võimalused on 50-50,” sõnas Lall ja tõi ühe plussina välja kohapeal viibivaid kümneid Eesti fänne, kes on aidanud senistes mängudes luua saalis meeskonda toetava atmosfääri.

Taani - Eesti kaheksandikfinaal algab kolmapäeval O2 Arenal Eesti aja järgi kell 13.45, HD-kvaliteedis otsepilti näitab rahvusvahelise saalihokiliidu Youtube’i-kanal.