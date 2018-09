Orienteerumisjooksu pika raja Eesti meistriteks tulid Evely Kaasiku ja Kristo Heinmann

Naiste 13,6km 32KPga rajal järgnesid Kaasikule (2:03:21) Eleri Hirv (OK Võru; 2:08:27) ja Margret Zimmermann (OK Kape; 2:11:27).

Nii Kaasiku kui Hirv tunnistasid finišis, et pikk hooaeg on olnud väsitav ning jooksuvorm ei olnud enam see, mis kuu aega tagasi. Tehnilise poolega sai aga Kaasiku paremini hakkama, nii et finišisirgel võis ta endale lubada lausa kõnnisammu.

Meeste rada 23,7km, 41KP rajal kärisesid vahed finišiks veelgi suuremaks: pikalt Heinmanni (3:08:40) tempos püsinud 24-aastane Reigo Teervalt (Värska OK Peko; 3:36:00) hakkas raja teises pooles väsimuse foonil vigu tegema ning jäi lõpuks kolmandaks, lastes endast mööda 44-aastase Rain Eensaare (EKJ SK; 3:20:51).

Ühistardist kulgenud võistluse rajameister oli Raido Mitt (OK Põlva Kobras). Väga nõudlikule 2016.aasta Balti meistrivõistluste maastikule oli Mitt teinud tõeliselt põnevad mitme hajutuspunktiga rajad, mis said kiidusõnu nii eliitklasside võistlejatelt kui teiste klasside jooksjatelt.

Võistlused korraldas OK Põlva Kobras, kes kokku korraldas sel aastal viied Eesti MV. Läbi aastate on OK Põlva Kobras Eesti MV pikal rajal korraldanud nüüd samuti viis korda.