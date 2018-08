Orienteerumisjooksu MM-võistlustel jagatakse täna medalid sprinditeates

Riia kesklinnas võisteldakse täna õhtupoolikul MM-medalitele sprinditeates.

Orienteerumise maailmameistrivõistluste programmis on sprinditeade alates 2014. aastast. Võistlus toimub neljaliikmeliste võistkondade vahel, esimest ja viimast vahetust jooksevad naised ja kahte keskmist mehed. Igas vahetuses tuleb läbida sprindirada, mis on planeeritud võiduajale 14 minutit. Võitjad selguvad seega ligikaudu ühe tunni kestva intensiivse võistluse käigus.

Täna on stardijoonel 33 riigi koondised. Eesti võistkonnas jooksevad Annika Rihma, Kenny Kivikas, Kristo Heinmann ja Evely Kaasiku. Neljast võistkonnaliikmest osales eilses individuaalses sprindis vaid Kenny Kivikas, teiste jaoks on see tänavuse MM-i avastardiks. Eestlaste rinnanumbriks on 16 vastavalt mullusel MM-il Viljandi lossimägedes saavutatud kohale.