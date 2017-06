Orienteerumise MMi sprindifinaali said kõik eestlased

Tartu südalinnas selgitati täna välja 45 naist ja meest, kes pääsevad orienteerumise MMi sprindi lõppvõistlusele. Eestlastest jooksid finaali kõik sprindi kvalifikatsioonis osalenud orienteerujad.



Sprindi kvalifikatsioonivõistlusel toimus kolm alagrupi eeljooksu. Igast alagrupist sai edasi 15 parimat. Kuna naiste kolmanda alagrupi jooksus said nii eestlane Kerstin Uiboupin kui ka bulgaarlanna Antoaneta Dyaksova sama aja, saab homsesse finaali 46 naist ja 45 meest. Naistest jooksid parimad ajad taanlannad Maja Alm (11.07) ja Cecilie Friberg Klysner (10.33) ning venelanna Galina Vinogradova (11.23).

Eestlannadest jooksis Evely Kaasiku end finaali ajaga 12.13, mis andis talle omas eeljooksu grupis 10. koha. Liis Johansoni aeg oli 12.36, mis asetas ta oma eeljooksus 11. kohale ning Kerstin Uiboupin (12.11).

Meestest olid kiireimad jooksjad oma alagruppides belglane Yannick Michiels (11.01) ja šveitslased Daniel Hubmann (10.33) ning Matthias Kyburz (11.08).

Eestlastest parima jooksu tegi Kenny Kivikas, kes saavutas oma eeljooksu grupis 5. koha ajaga 11.12. Kenny ütles, et hea eeljooksu tagas see, et koondisega tehti kõva eeltöö. Kristo Heinmann jooksis end oma eelgrupis 12. kohale ajaga 11.49. Raido Mitt saavutas finaalikoha ajaga 10.53 ja sellega oli ta oma eeljooksugrupis kaheksas.

Sprindi finaalvõistlus toimub homme Tartu südalinnas algusega 14.40.