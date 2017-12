Olümpiavõitjaid seksuaalselt ära kasutanud arstil lubati uurimise ajal tööle naasta ning rünnakud jätkusid

USA naisriistvõimlejaid sekusaalselt ära kasutanud arst Larry Nassar sai uurimisdokumentide järgi oma tööga jätkata ajal, kui ta oli kriminaaluurimise all. Nassar jätkas 2014. ja 2015. aastal oma tööd Michigan State'i ülikoolis.

Vähemalt 12 naist on nüüd teada andnud, et Nasser ründas neid seksuaalselt ajal, kui ta oli juba uurimise all, kirjutab Huffington Post.

Nassar on nüüdseks süüdi mõistet seksuaalkuritegudes ning lapspornograafia omamises. Üle 125 naise on süüdistanud Nasserit seksuaalkuritegudes. Teiste seas on süüdistuse esitanud ka USA riistvõimlejad Aly Raisman, Gabby Douglas ja McKayla Maroney.

Raisman ja Douglas on kolmekordsed olümpiavõitjad. Mõlemad võitsid kaks kuldmedalit 2012. aasta Londoni ning ühe 2016. aasta Rio de Janeiro mängudel. Maroney võitis ühe kuldmedali 2012. aastal Londonis. Nassar kasutas tulevasi olümpiavõitjaid ära, kui nad olid veel lapsed.

“Tuleb välja tuua, et pärast 2014. aastal uurimise alla sattumist pani ta toime veel vähemalt 12 seksuaalrünnakut,“ kirjutati politseraportis, mis on nüüd meediasse lekkinud.

Michigan State'i ülikool ei soostunud avalikkuse ette jõudnud uusi detaile koheselt kommenteerima.

Lapspornograafia omamise eest on Nassarile mõistetud juba 60 aasta pikkune vanglakaristus. Ülejäänud pattude eest saab ta karistuse teada jaanuaris.