Olümpiavõitja vägistamise süüdistus sai vastulöögi

Kahekordse olümpiavõitja Tatiana Gutsu šokeerivad vägistamissüüdistused sportvõimlemise olümpialegendi Vitali Štšerbo aadressil said vastulöögi.

Nimelt andis Gutsu omaaegne koondisekaaslane Tatjana Toropova, keda Gutsu oma paljastavas sotsiaalmeedia postituses samuti mainis, intervjuu väljaandele sport.tut.by. Toropova väidab, et temale teadaolevalt pole vägistamise episoodi koondise juures aset leidnud.

"Tahan öelda, et minu juuresolekul ja minu teada, pole vägistamist toimunud. Olid vaid sõbralikud suhted, ei midagi kriminaalset. Võimalik, et Štšerbo ajas talle ligi, aga et toimunuks vägistamine, seda mitte," toonitas Toropova.

Gutsu heitis sotsiaalmeedia postituses kunagisele koondisekaaslasele Toropovale ette, et ta teadis 1991. aastal aset leidnud vägistamisest, kuid kordagi kannatanule abikätt ei pakkunud.