Olümpiaplatsile tagasi ihkav täpsuskütt Reena Pärnat tegi julge otsuse

24-aastane Pärnust pärit Reena Pärnat tutvustas end Eesti spordisõprade laiemale ringile 2012. aastal, kui pääses Londoni olümpiale ja sai seal 33. koha. Alguses oli noorel tüdrukul veidi hirmus suure publiku ette platsile jalutada, aga võistluse lõppedes ei tahtnud ta sealt lahkuda. Neli aastat hiljem esindas Eestit Rio de Janeiro olümpial Laura Nurmsalu, meie naiskond (Nurmsalu, Pärnat, Luik) saavutas kvalifikatsioonivõistlusel neljanda koha, jäädes esimesena joone alla. „Alguses olin väga kurb, ühtlasi andis see indu juurde – tuleb veel rohkem tööd teha ja paremini lasta,” lausus 12 Eesti rekordit valdav Pärnat.

Pärnat neelas mõru pilli mehiselt alla ning jõudis olümpiahooaja lõpus ja eelmise aasta alguses uute tähisteni. Novembris Marokos toimunud sisevõistlusel pääses ta esimese eestlasena MK-sarjas poodiumile, saades kolmanda koha. Aprillis Poolas peetud Euroopa karikasarja etapil võitis ta eelvõistluse väga kindlalt, pärast duell-laskmisi langes kuuendaks. Samas jõuti Martin Ristiga segavõistkondade mõõduvõtul koguni finaali.

„Reena tänane laskmine oli maailma tipptase. Rõõm näha, et töö on vilju kandma hakanud,” kiitis treener Kivilo pärast hiilgavat eelvõistlust. Ent veidi hiljem tabas teda külm dušš: hooaja teises pooles mõõna langenud Pärnat teatas treenerile, et 2010. aastal alanud koostöö on lõppenud.