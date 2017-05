Olümpiamaskoti valik usaldatakse Jaapani koolilastele

2020. aasta Tokyo suveolümpia korraldajad kuulutasid täna välja maskotikonkursi. Maskoti kujundamisel võivad kaasa lüüa kõik Jaapani elanikud, kuid lõpliku valiku langetavad põhikooliõpilased üle kogu riigi.

Grupp eksperte valivad tähtajaks laekunud kavanditest välja paremad ning väljavalitud pääsevad hääletusele, milles osalevad kõik põhikooliklassid üle Jaapani. Enim hääli saanud kavanditest saavadki olümpia ja paraolümpia maskotid.

"Arvestades maskottide tähtust Jaapani moodsas kultuuris, oleme alati teadnud, et Tokyo 2020 maskoti valimisega kaasneb tohutu huvi. Arvame, et see annab inimestele - eriti koolilastele - unikaalse võimaluse osaleda disaini- ja valikuprotsessis," ütles maskoti valimise žürii esimees Yoshiko Ikoma.

Kavandeid oodatakse kandideerima vahemikus 1.-14. august 2017 selleks spetsiaalselt loodaval veebiküljel. Valikuprotsess jääb 2018. aastase.