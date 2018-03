Olümpial puhkenud noroviirus sai alguse välikäimlatest

Eelmisel kuul Pyeongchangi taliolümpiamängudel puhkenud noroviirus sai alguse ajutiste välikäimlate veepaakidest, kus oli saastunud vesi, teatasid Lõuna-Korea ametivõimud teisipäeval.

Vahetult olümpia eel nakatus Pyeongchangis noroviirusse ligi 300 talimängude turvatöötajat, kes asendati sõjaväelastega.

Tänaseks on selgunud, et haiguspuhang sai alguse välikäimlatest, mille vesi sisaldas sama viirust, mida avastati ka patsientidelt, kirjutab Inside the Games. Lõuna-Korea tervishoiuasutused kahtlustavad, et nende tualettide seeditustsisternid ja veepaagid polnud üksteisest korralikult eraldatud.

Iroonilisel kombel oli nende välikäimlate vesi mõeldud nii käte kui hammaste pesemiseks, sest olümpia korraldajad pidasid oma töötajate hügieeni väga tähtsaks.

9.-25. veebruaril peetud olümpial avastati kokku 570 noroviiruse juhtumit.