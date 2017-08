Olümpial hõbemedali võitnud sportlane: ma müün enda asju eBays, sest keegi ei võta mind tööle

Ateena olümpiamängudel sulgpalli paarismängus hõbemedali võitnud Gail Emms tunnistas, et peale karjääriga lõpparve tegemist on raske rahaliselt ära elada.

"Mul on suur kuhi kirju, kus on kirjas, et ma pole järjekordset maksu või arvet tasunud," ütles Emms pisarsilmi Mixed Zone'i väljaandele. "Igakord kui avan jälle sellise kirja, siis mul on tunne nagu ma olen läbikukkunud. Mina, olümpial hõbemedali võitnud Gail Emms, olen läbikukkunud."

Emms paneb kõigile noorsportlastele südamele, et spordi kõrvalt tuleks omandada ka mingi amet. "Miks keegi peaks mind palkama? Minu CVs on kirjas, et ma mängisin 10 aastat sulgpalli," ironiseeris 40-aastane Emms.

"Kui te näete mind tulevikus Starbucksis töötamas, siis ma vabandan juba ette, kui ma peaks teie nime valesti kirjutama," naljatas pankrotistunud sportlane.