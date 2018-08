Olümpiakomitee kinnitas suvealadel uued toetusesaajate nimekirjad

B-taseme toetuse teenib kohaga olümpiamängude esikümnes, MM-i esikaheksas või EM-i kahvatumat värvi medaliga. Uues nimekirjas on neid sportlasi 1. septembri seisuga üheksa viielt alalt: kergejõustiklased Magnus Kirt, Ksenija Balta ja Janek Õiglane, laskja Peeter Olesk, maadleja Epp Mäe, tõstja Mart Seim ning vehklejad Sten Priinits, Peeter Turnau ja Jüri Salm. B-taseme sportlase igakuine palgafond moodustab 1600 eurot ja ettevalmistustoetus 1400 eurot.

EOK tippspordikomisjoni eriotsusega hakkavad seitse maailma paremikku kuuluvat Eesti sportlast, kes süsteemi kohaselt peaksid alates septembrist saama C-taseme toetust, erandkorras teenima B-taseme ettevalmistustoetust 1400 eurot kuus: kergejõustiklased Martin Kupper, Rasmus Mägi ja Maicel Uibo, sõudja Andrei Jämsä, triatlonist Kaidi Kivioja ning maadleja Helary Mägisalu, sama erand kehtib talialadelt ka freestyle-suusataja Kelly Sildarule.

C-taseme toetuse määrab EOK tippspordikomisjon sportlastele, kellel tiitlivõistlustelt viimase kahe aasta jooksul kõrget kohta ette näidata pole, kuid kelles nähakse perspektiivi jõuda lähiaastatel vähemalt maailma esikümnesse. Komisjon määras C-taseme igakuise ettevalmistustoetuse 600 eurot kokku 52, kusjuures osad toetused lähevad ala sees sportlaste vahel jagamisele. Kokku hakkavad C-taseme toetust saama täies mahus või jagatuna 57 sportlast.

Nagu sportlased saavad toetust vastavalt oma tulemustele, saavad ka A- ja B- taseme sportlaste treenerid samamoodi toetust vastavalt oma treenitava sportlase tasemele. Lisaks saavad tippspordikomisjoni poolt valitud treenerid C-taseme toetust. A-taseme sportlase treener saab kuus 1500 eurot toetust, B-taseme sportlase treener 1200 eurot ja valitud C-taseme sportlaste treenerid 600 eurot. Alates septembrist on A-taseme toetust saavaid treenereid kuus, B-taseme treeneritoetusi makstakse välja kaheksa ja C-kategooria treenerite toetusi 26.

Samuti uuendas EOK tippspordikomisjon noorte saavutusspordi toetussüsteemi nimekirja, mis on Eestis ainus sihtsuunitlusega nimeline toetus noorsportlastele. Tõniste sõnul on ka toetust saavate noorte nimekiri pikem kui kunagi varem. „Seda nii sportlaste arvu kui ka spordialade võrra. Teeb rõõmu, et noorte seas on potentsiaali nii palju ja ulatuslikult, kusjuures toetusesaajate seas on arvukalt oma vanuseklassi rahvusvaheliste tiitlivõistluste medaliste," lausus Tõniste.

EOK-lt toetust saavad 14-22-aastaseid noorsportlasi on nüüd suvealadelt 93, neile lisanduvad septembri lõpuks veel noored tennisistid. Toetuse suuruseks on 500 eurot kvartalis, kokku 2000 eurot aastas, toetused makstakse välja kvartaalselt. EOK uuendab toetust saavate noorsportlaste nimekirja aastaringselt vastavalt sportlaste arengule ja tulemustele ning kui sportlane langeb enne uue kvartali algust toetusnimekirjast välja, lõpetatakse ka toetuse maksmine.

Eesti Olümpiakomitee rahastab olümpiaettevalmistustoetusi hasartmängumaksust laekuvate vahendite, riigieelarveliste toetuste, Rahvusvahelise Olümpiakomitee ja EOK omavahendite abil. Noorte saavutusspordi toetussüsteemi rahastab EOK käivitamisfaasis Rahvusvahelise Olümpiakomitee Solidaarsusfondi noorteolümpia toetustest ja hasartmängumaksu vahenditest.

Olümpiaettevalmistusprogrammi kuuluvate sportlaste ja treenerite nimekirjad leiate siit: https://www.eok.ee/tippsport/olumpiaettevalmistus/suvealade-toetusprogramm

Noorte saavutusspordi toetussüsteemi sportlaste nimekirjad leiate siit: https://www.eok.ee/noortesport/saavutusspordi-toetussusteem/suvealad

Olümpiaettevalmistusprogrammi kuuluvate treenerite nimekirjad leiate siit: https://www.eok.ee/tippsport/olumpiaettevalmistus/toetatavad-treenerid-suvealad

Talialade toetusnimekirjad vaatab EOK tippspordikomisjon üle veebruari jooksul ning uued nimekirjad hakkavad talialadel kehtima 1. märtsist.

EOK tippspordikomisjoni kuuluvad Tõnu Tõniste, Jaan Talts, Erki Nool, Anna Levandi, Jaak Mae, Jaan Kirsipuu, Aavo Põhjala, Jaanus Kriisk, EOK sekretariaadis vastutab tippspordi eest spordidirektor Martti Raju.