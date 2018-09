Noorte olümpiamängudele läheb rekordsuur Eesti koondis

EOK president Urmas Sõõrumaa sõnul on rõõm näha noori särasilmseid sportlasi olümpiamängudele pürgimas. “Need noored on Eesti spordi tulevik ning noorte olümpiamängudelt saavad nad väärtuslikke kogemusi ja täiendavat innustust. Usun, et nad inspireerivad oma südikuse ja sihikindlusega ka teisi Eesti noori,” ütles Sõõrumaa.

Olümpiakomitee noortespordi projektide juht Merle Kaljurand, kes juhib Eesti delegatsiooni noorte olümpiamängudel, märkis, et seekordne koondis on mitmes aspektis eriline. „Esmakordselt pole ükski meie sportlane noorteolümpiale minemas kutsega - kõik 23 noort on oma tulemustega kvalifitseerunud. Sealjuures oli kvalifitseerumine raske, sest sõel oli väga tihe ning endale noorteolümpia koha välja võitlemine on juba omaette saavutus. Buenos Aireses kohtuvad iga ala oma vanuseklassi tipud ning noorte jaoks on see võimalus võrrelda ennast kogu maailma omavanuste paremikuga. Samuti on see noorte jaoks unikaalne võimalus saada kogemus rahvusvaheliselt multispordivõistluselt, millel on täiskasvanute olümpiamängudele sarnane korraldus, mastaap ja suurejooneline atmosfäär,“ ütles Kaljurand.

Kaljurand avaldas heameelt ka selle üle, et Buenos Aireses võistlevad eestlased mitmetel aladel, kus Eesti koondis varem noorte olümpiamängudel osalema pole pääsenud. „Kaheksast alast pooltel võistlevad meie sportlased esmakordselt - iluvõimlemises, karates, maadluses ja vibulaskmises, samuti on esmakordne poiste 3x3 korvpallitiimi osalemine. See näitab meie noorte taset,“ ütles Kaljurand.