Noored sulgpallurid said EMi võistkonnavõistluses 9. koha

Sulgpalli noorte EMi võistkondlikul turniiril peetakse täna viimased alagrupimängud, millega selguvad veerandfinalistid. Meie koondise alagrupis olid kaks võitu kogunud nii Eesti kui Taani noored ning edasipääseja otsustas omavaheline kohtumine.

Kuigi Taani on turniiril esimese asetusega ja seega kogu võistluse suurfavoriit, andsid Eesti noored tugeva lahingu. Kohtumine lõppes küll 5:0 taanlaste võiduga, kuid eestlased suutsid teha head esitused nii meeste üksik- kui paarismängus.

Hans Kristjan Pilve pidas Magnus Johanneseniga kolmegeimilise mängu, mis lõppes taanlaste kasuks 13:21, 21:16, 21:18. Võitlusliku kohtumise tegid ka paarismängus Artur Ajupov ja Tauri Kilk, kes jäid alla Axel Henrik Parkhoile ja Oscar Sunekaerile 18:21, 19:21.

Kokkuvõttes jäi Eesti 36 riigi konkurentsis jagama 9. kohta. „Me suutsime ennast täna hästi kokku võtta ja enamikes mängudes anda esimesele paigutusele arvestatavaid lahinguid. Kokkuvõttes võib jääda turniiriga rahule, sest saavutasime oma eesmärgi tulla alagrupis teiseks. Võime rõõmustada, et meil on kasvamas peale mängijad, kes suudavad just oma tehniliste oskustega ja mitte ainult füüsisega tugevate sulgpalliriikide mängijaid surve alla panna,“ võttis treener Rainer Kaljumäe turniiri kokku.

Juba laupäeval alustavad Eesti sulgpallurid EM-il võistlust individuaalturniiril.