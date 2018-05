Bulgaarias Kranevos toimuvatel Euroopa noorte meistrivõistlustel 64-ruudulises välkkabes tuli noorimas vanuseklassis, sünniaasta 2008 ja hiljem Euroopa meistriks Priit Lokotar Nõmme Kabeklubist.

Tegemist on Pääsküla Gümnaasiumi 3. klassi õpilasega, kelle treeneriks on Urmo Ilves ja Heinar Jahu. Tänavu on Lokotar tulnud kolmekordseks Eesti noortemeistriks.

EMi paremusjärjestus:

1. Priit Lokotar 14 punkti 16-st võimalikust

2. Ivan Latuškin (Valgevene) 13 p.

3. Mark Kamõnin (Venemaa) 12 p.