Nõmme linnaosa vanem lubab, et disc golfi mängimiseks leitakse Nõmmel uus asukoht

Nõmme linnaosa vanem Grete Šillis rääkis, et kuigi sobivaid kohti pealinnas väga palju ei ole, peaks kindlasti Tallinnasse üks täismõõtmetes kettagolfi rada jääma, sest spordiala harrastajaid on tõesti palju.

„Kui kuus aastat tagasi Nõmme-Mustamäe maastikukaitsealal rada avati, ei osanud keegi arvata, et ala muutub nii populaarseks, et see hakkab kahjustama kaitseala looduskeskkonda. Linnaosavalitsuse kindel soov on, et discgolfarid saaksid Nõmmel edasi tegutseda. Uue alternatiivse alana on kaalumisel Raudalu asumis Viljandi maantee ja Männiku karjääride vahele jääv piirkond,“ selgitas linnaosavanem.

„Mõni aeg tagasi oli maa-ametil soov laiendada sinna liivakarjääride kaevandusala. Linnaosavalitsus on sellele ettepanekule vastu ning see pole kooskõlas ka Nõmme linnaosa üldplaneeringuga. Parim lahendus on piirkond kasutusele võtta rekreatiivalana ning sinna rajada disc golfi mängimiseks võimalused. Enne lõplike otsuste ja ettepanekute tegemist soovime kaasata ka piirkonna elanikke,“ märkis Šillis.

„Kindlasti tuleks näha alale ristkasutus, et piirkonna elanikud, kes kettagolfi mängida ei soovi, saaksid ohutult liikuda Raku järve äärde ja värskes õhus muid tegevusi harrastada. Praegu maastikukaitsealal oleval rajal on see olnud kohati probleemiks, sest teerajad ja ketta lennukoridorid on ristunud ning mõni jalutaja on kettaga pihta saanud,“ lausus linnaosavanem.