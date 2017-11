Netipokkeri Eesti meistrivõistluste tempokaimal turniiril osales 93 mängijat

Reede õhtul toimus Pafis käimasolevate online-pokkeri Eesti meistrivõistluste (OPEM) tempokaim turniir, mis viidi läbi No Limit Holdem 8-max hyper-turbo formaadis. Parimaks osutus Indrek Rajamets, kes tuli Eesti meistriks esmakordselt.

Esikoht tõi sisse 511 eurot ning Pafi lisaauhinna: 150-eurose pileti 2018. aasta live-pokkeri Eesti meistrivõistlustele (EMV). Tšempionile järgnesid Aivar Tõnus (344 eurot) ning Kirke Kuuskvere (260 eurot), nimekaim finalist Marek Selgeveer pidi aga leppima neljanda kohaga. Kokku jagus auhinnaraha tosinale parimale.

Hyper-turbo mänguformaadi omapäraks on kiired mängutasemed, mis vältasid reedeõhtusel turniiril vaid kolm minutit. „Tegemist on viimasel ajal aina suuremat populaarsust koguva ning äärmiselt agressiivse formaadiga, kus mängijatel on enamasti vaid kaks valikut – minna all-in või oma kaartidest loobuda,“ selgitas Eesti Turniiripokkeri Föderatsiooni (ETPF) juhatuse liige Tanel Reisi.

Meistrivõistluste üldarvestuses jätkub Meelis Visti ning mulluse Aasta Mängija Marko Kolgi kaksikjuhtimine, kelle järel on kolmas Marek Selgeveer. Reisi sõnul on üldränkingu punktiskoorid veel piisavalt väikesed, et tippu võivad hõlpsalt tõusta ka need, kes pole siiani veel ühelgi OPEM 2017 turniiril punkte saanud.

Laupäeva õhtul suundub OPEM 2017 Unibeti, jätkudes seal järgmiste turniiridega:

- Kell 19:00 €22 No Limit Holdem 6-max

- Kell 20:00 €22 Pot Limit Omaha 6-max

Mõlema võistluse parimad teenivad lisaks 150-eurose EMV 2018 pileti. Arvult kümnendatel tiitlivõistlustel võivad osaleda kõik vähemalt 21-aastased Eesti residendid sõltumata oma varasemast mängukogemusest.

OPEM 2017 koosneb 14 turniirist ning vältab kuni 13. novembrini. ETPF-i ning Betsafe’i, Pafi, OlyBeti ja Unibeti koostöös läbiviidava festivali turniiride auhinnafondid moodustuvad mängijate poolt tehtud sissemaksetest, millele lisanduvad pokkeritubade poolt välja pandud eriauhinnad ning EMV 2018 auhinnapaketid ETPF-i parimatele mängijatele.