Neljapäevast laupäevani Delfi TV-s | Raiespordivõistlus Kevadkarikas tuleb koju kätte!

Võistlus Kevadkarikas toimub juba 26. aastat. Lisaks sellele võistlusele on Eesti raiesportlastel ees veel 19. mail Türi lillelaadal toimuv TOP10 ning 9. juunil Valgas Eesti meistrivõistlused. Kõik need võistlused kuuluvad sarja, mis sel aastal läbis nimemuutuse - xTREEm CUPist on saanud võistluste uue premiumsponsori, Husqvarna, tootesarja nime järgi xCUT CUP 2018.

