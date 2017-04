Neljapäevast laupäevani Delfi TV-s: Maamessil toimub vaatemänguline raievõistlus

Saemeeste mõõduvõtmisel saab hääle kähedaks ja pihud tuliseks taguda homme algaval raievõistlusel Kevadkarikas Tartus. Parimate raiesportlaste iga-aastasest jõukatsumisest Tartu Maamessi raames on saanud messipubliku jaoks üks oodatumaid sündmusi. Energiasüst on kindel - kui ikka vingeimad saed mürisema ja saepuru lendama hakkab, on talvetardumus kõigil pühitud! Delfi TV vahendab homsest laupäevani üritusest otsepilti.

Raievõistlejate jaoks on 20.-22. aprillini toimuv Kevadkarikas värske nimega võistlussarja Xtreem Cup tänavune esimene jõukatsumine. Peasponsor Stihli turvariietest inspireeritud sari ühendab kevadest sügiseni enda alla kolm traditsioonilist raievõistlust: lisaks Kevadkarikale Eesti raiemeistrivõistlused ja võistluse TOP 10.



Tänavu 23. korda toimuv Kevadkarikas on raievõistluste sarja võistlustest kõige mahukam, pikem ja põnevam võistlus. Eesti raiesportlaste paremiku seas võitlevad näiteks Sulev Tooming, Elvis Koort ja Jarro Mihkelson, neile pakuvad konkurentsi rahvusvahelised tegijad Lätist, Leedust ja Soomest.

Tartu Näituste platsil saab taas näha ka üht kõige põnevamat ja vaatemängulisemat raiespordi ala - langetamist. Võistluse käigus langetatakse 12-meetriseid palke ja puutüvi peab maapinnale kukkumisel tabama täpselt tikke. Võistluse selline vorm pakub nii publikule kui ka raiespostlastele enestelegi kordades suuremat pinget, kui langetamise imiteerimine pakkudel.

Võistkondlikul teatevõistlusel lähevad arvesse kõigi meeskonnaliikmete kiirus, vastupidavus ja täpsus. Lisaks kiirusele on oluline täiuslik saetunnetus, sest aja peale toimuval võistlusel peab tehtud lõige olema ülitäpne.

Lisaks tavapärastele raievõistlustele pakub Kevadkarikas sel aastal vaatamiseks ka võsasaagide võistlust. Noorendiku hooldus on üks olulisemaid metsakasvatuslikke tegevusi, mistõttu otsustati ka seda võistlust messipublikule näidata. Osalema ja väärt auhindade nimel võistlema on oodatud kõik, kes tunnevad end võsasaega nagu kala vees ja tahavad oma oskused ja närvi proovile panna!

Võistluse olulisi eesmärke on kutsehariduse edendamine ja kutseõppe propageerimine, samuti ohutud töövõtted ja praktilised teadmised. Seetõttu tehakse sel aastal lisaks Luua Metsanduskoolile võistluste organiseerimisel koostööd ka SA INNOVEga. Xtreem Cup 2017 peasponsoriks on STIHL, kuldsponsorid RMK, Husqvarna, Stora Enso ja Swedbank.

Raiespordi maailmameistrivõistlused toimuvad iga kahe aasta tagant. Nii on ka võistlus- ehk MM'i valiktsükkel kahe aasta pikkune. Meeskond koosneb neljast liikmest, kolm täiskasvanut ning üks juunior. Edetabel selgub valiktsükli jooksul toimunud võistluste tulemuste põhjal. Maailmameistrivõistlustelt on Eestisse toodud igat värvi medaleid - nii alavõite kui üldvõite. 2016. aastal Poolas toimunud 32. MMilt tuli Eesti esinumber Taavi Ehrpais koju kuldse medaliga, mille ta võitis täpsussaagimises - Eesti saemehed on maailma tipus!

Delfi TV ülekannete ajakava:

Neljapäev kl 11-15:30 (võistluste avamine kuni autasustamise lõpp)

Reede kl 9-17:00 (võistluste avamine kuni autasustamise lõpp)

Laupäev kl 9:00-16:00 (võistluste algus kuni autasustamise lõpp)