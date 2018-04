Neljakordne olümpiavõitja leidis varastatud kuldmedali spordimuuseumist

Neljakordne riistvõimlemise olümpiavõitja Olga Korbut avastas ühe oma kaotsiläinud kuldmedali Moskva spordimuuseumist, kuid talle ei antud seda tagasi.

1991. aastal USA kodakondsuse saanud ja Ameerikasse elama kolinud valgevenelanna külastas hiljuti Moskva spordimuuseumit ning leidis sealt suure üllatusena 46 aastat tagasi varastatud Müncheni olümpiakulla.

"Tulin tagasi koju Moskvasse, kus oli väga tore. Leidsin isegi spordimuuseumist ühe oma 1972. aasta olümpiakulla. See varastati minult vaid mõned päevad pärast selle võitmist. Paraku keeldus muuseum seda tagastamast, öeldes, et see on Venemaa föderatsiooni vara," teatas 62-aastane Korbut Facebooki vahendusel.

Korbut võitis 1972. aasta suveolümpiamängudel Münchenis kuldmedali vabaharjutuses, poomil ja võistkondlikus mitmevõistluses. Neli aastat hiljem Montréalis võitis ta kuldmedali võistkondlikus mitmevõistluses ja hõbeda poomil. Pärast Montréali mänge lõpetas valgevenelanna sportlaskarjääri.