Naiste saalihokikoondis valmistub MM-iks mängides kaasa Läti liigas

Eesti saalihoki koondnaiskond võitles veebruaris Itaalias Celanos peetud valikturniiril välja koha maailmameistrivõistluste finaalturniirile, mis toimub detsembris Slovakkias Bratislavas. Finaalturniiril osaleb 16 naiskonda, Eesti (maailma reitingus 20.) astub alagrupis vastamisi Slovakkia (9.), Austraalia (12.) ja Singapuriga (18.).

Teist hooaega järjest valmistuvad koondise kandidaadid hooaja kõige tähtsamateks mängudeks võisteldes Läti liigas, kus tehakse kaasa kaks ringi (kodus ja võõrsil).

Koondise peatreener Pavel Semenov ja abitreener Joel Heine on korduvalt kiitnud Läti liiga head taset ja väärtuslikkust Eesti koondise ettevalmistusele. „Liigas osalemine annab hea võimaluse katsetada erinevaid mänguskeeme ja erinevaid mängijate kombinatsioone,“ lisas Semenov ning märkis, et see on suurepärane mängupraktika ja annab kõigile asjaosalistele väärt kogemusi.

Läti liiga stardib eestlannade jaoks eesoleval laupäeval, 16. septembril kell 12, kui Kocenis kohtutakse Rigas Lauvase naiskonnaga. Kokku osaleb liigas seitse naiskonda.

Lähimate kohtumiste ajakava:

16.09. 12:00 / Koceni / Rigas Lauvas - Eesti

30.09. 15:00 / Cesis / Lekrings - Eesti

Eesti koondise esimene kodumäng toimub 11. novembril kell 18 EMÜ spordihoones, Tartus, kui võõrustatakse Rubene naiskonda.