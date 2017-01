Eesti naistekoondise jaoks algab Itaalias Celanos peetav saalihoki maailmameistrivõistluste kvalifikatsiooniturniir kohtumisega maailma kolmanda saalihokiriigi Šveitsi koondnaiskonna vastu. Mäng toimub kolmapäeval, 1. veebruaril algusega kell 14.00 Eesti aja järgi.

Koondise peatreener Pavel Semenov ütles, et naiskonna eesmärgiks on pääseda detsembris peetavale maailmameistrivõistluste finaalturniirile ehk saavutada kvalifikatsiooniturniiril vähemalt teine koht. „Naiskond on väga heas füüsilises konditsioonis ja turniiriks hästi valmis,“ ütles Semenov ja lisas, et kaks veel eesolevat trenni (üks Tallinnas ja teine Celanos) on standardolukordade ja teiste taktikaliste elementide jaoks.

Semenov märkis, et kõige tähtsam mäng saab olema Saksamaaga, aga poolehoidjaid on vaja igaks mänguks. „Maailmameistrivõistluste kvalifikatsiooniturniiril on kõik võistkonnad tugevad, austame kõiki oma vastaseid. Igas kohtumises püüame oma mängu mängida ning endast parima anda,“ ütles ta.

Koondise abitreener Joel Heine sõnas, et naiskond on turniiriks hoolega valmistunud ja eriti palju on aidanud osalemine Läti liigas. „Sügisel ja talvel on meil olnud palju tasavägiseid mänge ning see on nii mängijatele kui treeneritele andnud väärt kogemusi erinevates olukordades toime tulemiseks,“ selgitas ta. Heine lisas, et Eesti mängijatering, mille baasilt koondis kokku panna, on küll suuremate saalihokiriikidega võrreldes napp, aga sportlaste suhtumine on kiiduväärne ja naiskonna atmosfäär väga hea.

Karjääri viiendal valikturniiril osalev kaitsemängija Meelike Terasmaa ütles, et naiskond on turniiriks valmistunud rohkem kui kunagi varem. „Oleme saanud korraliku üldfüüsilise ettevalmistuse ning osalus Läti liigas on tõstnud meie rahvusvahelist taset ja enesekindlust. Usun, et suudame meist kordades kõrgema reitinguga riikide vastu korraliku lahingu anda siis, kui häälestume igaks mänguks ka emotsionaalselt õigesti. Itaaliasse võtan kaasa 100% keskendumise ning ootan seda ka oma kaaslastelt,“ sõnas ta.

Saksamaaga (maailma edetabelis 6.) mängib Eesti koondis (maailma 20.) neljapäeval, 2. veebruaril algusega kell 14.00. Laupäeval, 4. veebruaril kell 16.30 kohtutakse Hollandiga (14.) ja pühapäeval, 5. veebruaril kell 9.30 Austriaga (27.) Täpsemat infot leiab turniiri ametlikult kodulehelt. Otseülekandeid kõikidest kohtumistest on võimalik jälgida Rahvusvahelise Saalihokiföderatsiooni YouTube'i kanalilt.